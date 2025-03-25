Фанаты «Спартака» могут отказаться от бойкота матчей Кубка России

Среди фанатов «Спартака» идет обсуждение снятия бойкота с посещения матчей Кубка России.

Сообщается, что большинство болельщиков поддерживает решение о возвращении на трибуны, но пока есть и противники такой идеи. Болельщики красно-белых остались последними фанатами, бойкотирующими игры Кубка России.

Есть вероятность, что фанаты вернутся на трибуны уже в матче с «Уралом», которая состоится 15 апреля.

Решение будет принято в ближайшее время. Тогда же будет опубликовано и совместное заявление.

При этом, на играх РПЛ бойкот будет продолжаться из-за действия Fan ID.