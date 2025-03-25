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Фанаты «Спартака» могут отказаться от бойкота матчей Кубка России

Сегодня, 13:02
8

Среди фанатов «Спартака» идет обсуждение снятия бойкота с посещения матчей Кубка России.

Сообщается, что большинство болельщиков поддерживает решение о возвращении на трибуны, но пока есть и противники такой идеи. Болельщики красно-белых остались последними фанатами, бойкотирующими игры Кубка России.

Есть вероятность, что фанаты вернутся на трибуны уже в матче с «Уралом», которая состоится 15 апреля.

Решение будет принято в ближайшее время. Тогда же будет опубликовано и совместное заявление.

При этом, на играх РПЛ бойкот будет продолжаться из-за действия Fan ID.

  • Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.
  • Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех 16 команд РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Кубок Спартак
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Комментарии (8)
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Айболид
1742897557
"Наше слово твёрже гороха" и пошли всей "фратрией" "фануйди" себе оформлять .
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fakeid
1742898469
они реально на кубок не ходили, что ли?
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subbotaspartak
1742904767
Все на стадион!!! Нам из Сибири далёко...
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Янвapь 62
1742905193
Ну да, тем более скоро у вислоухих появиться новое знамя - беззубый алкоголик и тюремный шконочный обитатель Ефремов. Будут алкомумию на троне таскать на матчи - в одной руке руль, в другой бутылка шнапса, и сверху на башке погнутая корона, съехавшая на одно ухо
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