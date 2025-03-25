Трент согласовал контракт с «Реалом»

Агенты защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда достигли принципиального соглашения о личных условиях контракта игрока с «Реалом».

Футболист подпишет с мадридцами соглашение сроком на 5 лет. Оно вступит в силу 1 июля, когда Александер-Арнольд станет свободным агентом.

«Реал» готов платить защитнику около 15 миллионов евро за сезон до вычета налогов, бонусы за результативность и подписной бонус, эквивалентный «разумной сумме трансфера».

В «Ливерпуле» зарплата защитника составляет 11 миллионов евро в год.