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Трент согласовал контракт с «Реалом»

Сегодня, 12:43
1

Агенты защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда достигли принципиального соглашения о личных условиях контракта игрока с «Реалом».

Футболист подпишет с мадридцами соглашение сроком на 5 лет. Оно вступит в силу 1 июля, когда Александер-Арнольд станет свободным агентом.

«Реал» готов платить защитнику около 15 миллионов евро за сезон до вычета налогов, бонусы за результативность и подписной бонус, эквивалентный «разумной сумме трансфера».

В «Ливерпуле» зарплата защитника составляет 11 миллионов евро в год.

  • 26-летний Александер-Арнольд провел в этом сезоне 39 матчей за клуб, 3 гола, 7 передач.
  • Футболист сборной Англии провел в «Ливерпуле» всю карьеру.

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Источник: Sky Sport Switzerland
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал Александер-Арнольд Трент
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Комментарии (1)
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САНЁК17
1742898353
Я тоже согласовал контракт с Реалом, но родители не согласны
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