Батраков отреагировал на слова о том, что он «зазвездился»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, как относится к критике своего имиджа.

– Вы читаете соцсети и прессу?

– Что‑то попадается, что‑то мне скидывают. Раньше мог загрузиться, сейчас уже этого нет. Если критика обоснованная, и особенно, если это тренерский штаб, то, конечно, я реагирую нормально и стараюсь исправить какие‑то негативные моменты. Если для меня непонятны какие‑то высказывания, то просто сейчас улыбаюсь.

– Много такой критики бывало?

– Да немного, даже самое банальное, если про прическу кто‑то скажет. Раньше меня немного это задевало, а сейчас мне уже без разницы. Покрасился я еще прошлым летом, когда меня еще никто не знал.

Сейчас я где‑то видел слова, что я зазвездился, потому что крашу волосы. Я просто поулыбался, и всe. Было интересно, как это на моей голове выглядеть, как я буду смотреться. Понимал, что будет какая‑то критика.