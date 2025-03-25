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Батраков отреагировал на слова о том, что он «зазвездился»

Сегодня, 10:12
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, как относится к критике своего имиджа.

– Вы читаете соцсети и прессу?

– Что‑то попадается, что‑то мне скидывают. Раньше мог загрузиться, сейчас уже этого нет. Если критика обоснованная, и особенно, если это тренерский штаб, то, конечно, я реагирую нормально и стараюсь исправить какие‑то негативные моменты. Если для меня непонятны какие‑то высказывания, то просто сейчас улыбаюсь.

– Много такой критики бывало?

– Да немного, даже самое банальное, если про прическу кто‑то скажет. Раньше меня немного это задевало, а сейчас мне уже без разницы. Покрасился я еще прошлым летом, когда меня еще никто не знал.

Сейчас я где‑то видел слова, что я зазвездился, потому что крашу волосы. Я просто поулыбался, и всe. Было интересно, как это на моей голове выглядеть, как я буду смотреться. Понимал, что будет какая‑то критика.

  • 19-летний Батраков провел в этом сезоне 27 матчей за «Локомотив», забил 12 голов, отдал 10 передач.
  • Он дебютировал за взрослую команду менее года назад – 31 марта 2024 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
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Комментарии (3)
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FWSPM
1742889728
главное что бы не закончилось все как у зиньковского, тот тоже много внимания прическе уделял вместо того что бы на тренировках работать
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Mirak92
1742891561
Да не звездятся они, а выходят на обычный средний уровень. А потом опять пробивают дно, дворовое
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