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В «Сосьедаде» гарантировали возвращение Захаряна до конца сезона

Сегодня, 07:56

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон-Андер Мундуате заявил, что российский полузащитник команды Арсен Захарян должен успеть восстановиться от травмы до конца этого сезона.

«У нас нет приблизительного времени, когда Захарян вернется к работе с группой. Но он должен снова сыграть до конца сезона», – сказал Мундуате.

  • 16 марта «Реал Сосьедад» объявил, что у 21-летнего Захаряна рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра, и на восстановление уйдет несколько недель.
  • В нынешнем сезоне 21‑летний Захарян сыграл в 4 матчах за «Реал Сосьедад», забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

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Источник: Sport24
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
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