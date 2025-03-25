В «Сосьедаде» гарантировали возвращение Захаряна до конца сезона

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон-Андер Мундуате заявил, что российский полузащитник команды Арсен Захарян должен успеть восстановиться от травмы до конца этого сезона.

«У нас нет приблизительного времени, когда Захарян вернется к работе с группой. Но он должен снова сыграть до конца сезона», – сказал Мундуате.