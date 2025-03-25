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Петржела сказал, что «Зениту» делать с Глушенковым

Сегодня, 07:46
15

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на высказывания полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова.

– Из-за одного игрока не может быть никаких проблем. Проблема возникает, когда так говорит вся команда. Один игрок ничего не значит. Если он не получает удовольствия от игры, то его надо посадить на скамейку.

– Заслуживает ли Глушенков отправки в запас? Он один из лидеров команды.

– Я не видел его игры. В Чехии нельзя смотреть игры российских команд. Я только читаю, что пишут СМИ. И ничего другого.

– Как вы считаете, есть ли вина Сергея Семака в том, что Глушенков себя так чувствует?

– Если Глушенков чувствует себя плохо, то нужно посадить его на скамейку. Тогда он почувствует себя лучше. Я на стороне тренера.

– Может Глушенков сам должен себя мотивировать?

– В данной ситуации тренер может только посадить его на скамейку, в таком случае точно будет результат. Потому что Глушенков начнет думать и говорить по-другому, когда перестанет играть.

– Вы считаете, что это единственный способ?

– Можно поговорить с игроком, но если ему неудобно, что еще делать?

– Даже если на Глушенкова потратили деньги минувшим летом?

– Это все не интересует. Как я уже сказал, игрока нужно отправить в запас, и он может начнет говорить по-другому через месяц или два.

  • Ранее футболист сказал, что не получал удовольствия от своей игры и от командной роли на поле в этом году.
  • 25-летний Глушенков провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
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Комментарии (15)
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subbotaspartak
1742882386
Сказал: НА СКАМЕЙКУ! - Петржела... В дело!
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Каратель помойников
1742882786
В казино глушенка проиграть и делов
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Иван Петров 1986
1742883255
Зарплату урезать.
Ответить
Серый212918
1742884531
Таблетки не помогут. Только по карману бить.
Ответить
Дубина
1742884894
То паредас то дзюба от терь глушенков
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Странник 09
1742885484
Разлад в царстве зенита, наверное приходит закат империи
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Айболид
1742887058
"В Чехии нельзя смотреть игры российских команд." Так у их там , в цивилизованной , да демократической , ТОТАЛИТАРИЗЬМ и отсутствие свободы слова процветает .
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Кривая да нелёгкая
1742887686
Семак деградирует и не понятно почему его не увольняют!! Глушенков пришел в команду и голы штамповал и вдруг перестал забивать! Кто еще вдруг при Семаке стал играть хуже!!? Да все
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FWSPM
1742890106
надо его закодировать иначе дальше будет только хуже
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Томь вперёд
1742891406
Да, проблемы в команде очевидны. Может Семака уже менять надо?
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