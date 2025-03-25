Петржела сказал, что «Зениту» делать с Глушенковым

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на высказывания полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова.

– Из-за одного игрока не может быть никаких проблем. Проблема возникает, когда так говорит вся команда. Один игрок ничего не значит. Если он не получает удовольствия от игры, то его надо посадить на скамейку.

– Заслуживает ли Глушенков отправки в запас? Он один из лидеров команды.

– Я не видел его игры. В Чехии нельзя смотреть игры российских команд. Я только читаю, что пишут СМИ. И ничего другого.

– Как вы считаете, есть ли вина Сергея Семака в том, что Глушенков себя так чувствует?

– Если Глушенков чувствует себя плохо, то нужно посадить его на скамейку. Тогда он почувствует себя лучше. Я на стороне тренера.

– Может Глушенков сам должен себя мотивировать?

– В данной ситуации тренер может только посадить его на скамейку, в таком случае точно будет результат. Потому что Глушенков начнет думать и говорить по-другому, когда перестанет играть.

– Вы считаете, что это единственный способ?

– Можно поговорить с игроком, но если ему неудобно, что еще делать?

– Даже если на Глушенкова потратили деньги минувшим летом?

– Это все не интересует. Как я уже сказал, игрока нужно отправить в запас, и он может начнет говорить по-другому через месяц или два.