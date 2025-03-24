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Казаков заявил, что Глушенков сядет в запас «Зенита»

Сегодня, 21:22
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Ведущий программы «Футбол России» Илья Казаков прокомментировал скандальные высказывания форварда команды Максима Глушенкова.

  • Игрок заявил, что не получает удовольствия, выступая за «Зенит».
  • 25-летний Глушенков провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.
  • В прошлом году он провел за петербуржцев 14 игр, забил 10 голов, отдал 2 передачи.

«Очень сильное ощущение, что некоторое время в стартовом составе «Зенита» Глушенкова мы не увидим.

Дело даже не в интервью, а в качестве игры против Спартака и реакции на это», – написал Казаков.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
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Комментарии (2)
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andrei-sarap-yandex
1742841200
ГЛУШЕНКОВ больной на голову ??? или такая же мр.. как крыса КРУГОВОЙ ???
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Интерес
1742841995
А какое ему "удовольствие" от 2025 года? Как и всем осколкам русскоязычного состава...Гастерам же пофиг.
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