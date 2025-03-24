Казаков заявил, что Глушенков сядет в запас «Зенита»

Ведущий программы «Футбол России» Илья Казаков прокомментировал скандальные высказывания форварда команды Максима Глушенкова.

Игрок заявил, что не получает удовольствия, выступая за «Зенит».

25-летний Глушенков провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.

В прошлом году он провел за петербуржцев 14 игр, забил 10 голов, отдал 2 передачи.

«Очень сильное ощущение, что некоторое время в стартовом составе «Зенита» Глушенкова мы не увидим.

Дело даже не в интервью, а в качестве игры против Спартака и реакции на это», – написал Казаков.