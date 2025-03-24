Экс-президент «Зенита» – о Глушенкове: «Поймал «звездняк» и считает себя великим»

Леонид Туфрин, бывший президент «Зенита», прокомментировал скандальные высказывания форварда команды Максима Глушенкова.

Игрок заявил, что не получает удовольствия, выступая за «Зенит».

25-летний Глушенков провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.

В прошлом году он провел за петербуржцев 14 игр, забил 10 голов, отдал 2 передачи.

«Мне кажется, болельщики и тренерский штаб не получают от игры Глушенкова той отдачи, которую ждут. Максим сдал и в последних матчах был одним из худших на поле. Это не только моe мнение, но и мнение очень большого количества фанатов, с которыми я общаюсь. Видимо, Глушенков поймал «звездняк» и думает, что он великий. Но, к сожалению, это не так.

При чeм тут травма? Если спортсмен хочет играть, то любая травма лечится гораздо быстрее, если рвeшься в бой. А когда твои мысли в другом месте, то получаем то, что имеем. Но в «Зените» сдал не только Глушенков, но и другие», – сказал Туфрин.