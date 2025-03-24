Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Экс-президент «Зенита» – о Глушенкове: «Поймал «звездняк» и считает себя великим»

Экс-президент «Зенита» – о Глушенкове: «Поймал «звездняк» и считает себя великим»

Сегодня, 18:29
1

Леонид Туфрин, бывший президент «Зенита», прокомментировал скандальные высказывания форварда команды Максима Глушенкова.

  • Игрок заявил, что не получает удовольствия, выступая за «Зенит».
  • 25-летний Глушенков провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.
  • В прошлом году он провел за петербуржцев 14 игр, забил 10 голов, отдал 2 передачи.

«Мне кажется, болельщики и тренерский штаб не получают от игры Глушенкова той отдачи, которую ждут. Максим сдал и в последних матчах был одним из худших на поле. Это не только моe мнение, но и мнение очень большого количества фанатов, с которыми я общаюсь. Видимо, Глушенков поймал «звездняк» и думает, что он великий. Но, к сожалению, это не так.

При чeм тут травма? Если спортсмен хочет играть, то любая травма лечится гораздо быстрее, если рвeшься в бой. А когда твои мысли в другом месте, то получаем то, что имеем. Но в «Зените» сдал не только Глушенков, но и другие», – сказал Туфрин.

Еще по теме:
Деменко заявил, что Глушенков хочет покинуть «Зенит» 14
Глушенков рассказал, как Дзюба перепутал его с Глушаковым 1
Глушенков сказал, что нужно сделать Соболеву для 20 голевых действий за «Зенит» 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1742832375
одно можно сказать точно у парня очень длинный язык и он совсем не думает когда открывает свой рот. Брякнуть такое в сторону Семака это пять
Ответить
Главные новости
Реакция главы «Зенита» на признание клуба самым популярным в России
18:49
7
Экс-президент «Зенита» – о Глушенкове: «Поймал «звездняк» и считает себя великим»
18:29
1
Определен самый популярный матч РПЛ в 2024 году
18:22
1
Тренер сборной России призвал Сафонова решить проблемы, мешающие его прибытию на родину
17:55
1
Деменко заявил, что Глушенков хочет покинуть «Зенит»
17:29
14
Защитник Замбии назвал единственного российского игрока, которого знает
17:05
В сборной Замбии пожаловались на дискомфорт в России
16:51
10
Ларин определил виновного в потере Зиньковским места в основе «Спартака»
16:29
1
Сафонов раскрыл, чем занимается во Франции во время паузы на сборные
16:21
4
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над «Спартаком-2» (2:1)
16:05
9
Все новости
Все новости
ВидеоМассовая драка на детском турнире имени Аленичева
19:24
Максименко ответил, грустят ли в сборной России из-за отъезда Дзюбы
19:14
Кафанов: «Сафонов стал своим в «ПСЖ»
18:45
Жена Сафонова прокомментировала хейт в свой адрес
17:20
2
Погребняк дал совет игрокам «Зенита» перед решающими матчами сезона
17:13
Защитник Замбии назвал единственного российского игрока, которого знает
17:05
Черчесов объяснил провал России на Евро-2020
16:59
В сборной Замбии пожаловались на дискомфорт в России
16:51
10
Ларин определил виновного в потере Зиньковским места в основе «Спартака»
16:29
1
Сафонов раскрыл, чем занимается во Франции во время паузы на сборные
16:21
4
В Тольятти появится мурал в честь Дзюбы
16:15
4
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над «Спартаком-2» (2:1)
16:05
9
Головин подешевел на Transfermarkt
15:43
10
Круговой прокомментировал оскорбительный жест Вендела в игре с «Факелом»
15:03
3
Черчесов высказался о тренерском имидже: «Все-таки мы же не в юбке, а в штанах ходим»
14:53
1
Стало известно, когда хавбек «Зенита» вернется на поле после перелома
14:45
Мамаев высказался о работе в футболе
14:11
Защитник «Зенита» Чистяков не готов к переходу в Первую лигу
13:45
1
Названы самые популярные в России клубы по версии «Кинопоиска»
13:35
7
Гендиректор «Пари НН» назвал условия, при которых Гончаренко останется главным тренером
13:24
Глушенков сказал, что нужно сделать Соболеву для 20 голевых действий за «Зенит»
13:11
5
Смолов оценил вариант ухода в Медиалигу
12:59
1
Гендиректор «Пари НН» объяснил роль Романцева в клубе
12:46
4
«Зенит» может летом продать защитника в Европу
12:32
1
Глушенков объяснил, почему не получал удовольствие от игры за «Зенит» в этом году
12:19
2
Глушенков заявил, что впервые получил кайф от футбола в этом году в матче с Гренадой
12:02
7
Осипенко высказался об уходе Карпина из «Ростова»
11:30
1
Канчельскис оценил шансы «Локомотива» в чемпионской гонке
11:24
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 