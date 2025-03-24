Мамаев рассказал о ходе обучения на тренера: «Понимаю, насколько это тяжелая работа»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился мыслями о своем будущем в футболе.

– Вы часто снимаетесь в различных шоу, но неужели не тянет обратно в футбол? В роли тренера или функционера?

– В целом, я нахожусь в футболе – у меня своя академия, которой плотно занимаюсь. Также, можно сказать, делаем первые шаги с точки зрения футбольного агентства. И пока что для себя прохожу обучение на тренерскую категорию «А + В».

Повторюсь: для себя, без каких-либо глобальных перспектив и целей. Несколько дней назад у нас закончился второй модуль. Пока есть время, учусь, развиваюсь, набираюсь опыта. На данный момент мне интересно проходить обучение, даже неожиданно интересно смотреть на футбол с другой стороны – с той, о которой даже не задумывался.

Стажировка? Пока рано об этом говорить. Пока не знаю, когда у нас будет задание пройти стажировку. Было бы интересно попасть к любому тренеру РПЛ. Пройдя два модуля, понимаю, насколько это тяжелая работа. У каждого тренера свое видение.