Глушенков объяснил, почему не получал удовольствие от игры за «Зенит» в этом году

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал свои слова о том, что не получал кайфа от футбола в этом году до товарищеской игры Россия – Гренада (5:0).

– Правильно ли я понял из твоей цитаты, что до игры за сборную ты этой весной удовольствия на поле не получал?

– Именно от своей игры, и если не брать во внимание соперника. И, самое главное, от своей роли на поле.

– Вряд ли ты мог получить удовольствие в матче со «Спартаком».

– Со «Спартаком» я четко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с «Факелом», в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со «Спартаком» я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру.

– Офсайд был, как считаешь?

– С той камеры, которая есть, кажется, что было «вне игры». Другой вопрос в том, что камера, с которой берут линию для VAR, могла бы располагаться на уровне линии штрафной, а не в середине поля.

– Как относишься к словам того же Радимова, что после травм Глушенков вернулся намного слабее, чем был до этого?

– Да это всегда так работает. Три игры забиваешь – говорят, что достоин «Барселоны». Четыре не забьешь, а команда проиграет – тебя всегда будут поливать грязью. На это реагировать никогда не нужно, и я не буду.