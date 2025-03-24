Экс-президент «Локомотива» высказался о будущем Соболева в «Зените»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что «Зенит» может избавиться от Александра Соболева в следующем сезоне.
«Семак даeт шанс Соболеву, в кубковом матче против «Ростова» проявил бы себя. А так вышел никакой. Кассьерра выходит, вроде ничего не делает, но забивает. Есть момент – реализует.
А Соболев без огонька играет, как он играл в «Спартаке», глаза горели, бился! Сейчас, я думаю, что он потерялся полностью, в «Зените» он теперь будет на замену выходить иногда и всe.
Я думаю, он не доработает до конца контракта, сейчас посмотрим окончание сезона. Если так же проведeт, то по нему будут решать. Уже в следующем сезоне в аренду его отдать или ещe что-то. Потому что держать такого форварда никакого смысла нет», – сказал Наумов.
- 28-летний Соболев перешeл в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
- В составе петебургского клуба форвард провел 20 официальных матчей, отметившись 2 голами и 1 передачей в играх Кубка России.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»