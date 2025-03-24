Экс-президент «Локомотива» высказался о будущем Соболева в «Зените»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что «Зенит» может избавиться от Александра Соболева в следующем сезоне.

«Семак даeт шанс Соболеву, в кубковом матче против «Ростова» проявил бы себя. А так вышел никакой. Кассьерра выходит, вроде ничего не делает, но забивает. Есть момент – реализует.

А Соболев без огонька играет, как он играл в «Спартаке», глаза горели, бился! Сейчас, я думаю, что он потерялся полностью, в «Зените» он теперь будет на замену выходить иногда и всe.

Я думаю, он не доработает до конца контракта, сейчас посмотрим окончание сезона. Если так же проведeт, то по нему будут решать. Уже в следующем сезоне в аренду его отдать или ещe что-то. Потому что держать такого форварда никакого смысла нет», – сказал Наумов.