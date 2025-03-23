Игрок «Краснодара» оформил пента-трик в матче с медиаклубом

«Краснодар» одержал победу со счетом 6:1 в контрольном матче с «Амкалом». Пять голов у «быков» забил нападающий Давид Кобнан Мозес.

Еще один мяч у победителей на счету Олакунле Олусегуна. У «Амкала» гол забил экс-футболист «быков» Леон Сабуа.

Игра прошла в Краснодаре.

Товарищеский матч

«Краснодар» – «Амкал» (Москва) – 6:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Мозес, 7; 2:0 – Мозес, 10; 3:0 – Мозес, 30; 4:0 – Мозес, 45 (с пенальти); 4:1 – Сабуа, 45; 5:1 – Мозес, 67; 6:1 – Олусегун, 90 (с пенальти).