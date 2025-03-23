Мостовой – об оценках Мартинса: «Как же так быстро переобуваются»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о хавбеке красно-белых Кристофере Мартинсе.

«У нас многие говорили, что Мартинс никакой! Я говорил, что зачем глупости-то несeте? А сейчас он два гола забил, все кричат, что без него невозможно «Спартак» представить. Но подождите, кричали же, что он вообще никакой. Как же так быстро переобуваются.

Из какой он страны, его паспорт – это не играет роли. Если футболист хороший, то какая разница какой у него паспорт. В футбол играют живые люди. Чтобы распознать хорошего футболиста, то надо самому быть хорошим игроком. А ещe можно купить игрока не за 20 миллионов, а за 50 тысяч, и раскрыть его. Но это не всем дано», – сказал Мостовой.