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Агент назвал сроки восстановления Захаряна

Сегодня, 15:00
2

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о ходе восстановления игрока.

«Любая травма не добавляет положительных эмоций футболисту. Я не видел, чтобы кто‑то «загонялся» после травмы. Любой спортсмен, когда справляется с травмой, возвращается более сильным. В этом случае все будет так же. Арсен восстанавливается по плану. Он вернется на поле в апреле», – сказал Голубин.

  • На прошлой неделе Захарян досрочно покинул тренировку испанской команды из‑за болевых ощущений.
  • У хавбека диагностирован рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра, игрок выбыл из строя на несколько недель.
  • В нынешнем сезоне 21‑летний Захарян сыграл в 4 матчах за «Реал Сосьедад», забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
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Комментарии (2)
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val69
1742735118
Вот вам не РПЛовские нагрузки... Здоровья парню... Надо назад, к нашим пешеходам...
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neim
1742737814
Рано уехал. Надо было ещё пару сезонов за Динамо по пылить, окрепнуть, набрать мышечную массу ...
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