Агент назвал сроки восстановления Захаряна

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о ходе восстановления игрока.
«Любая травма не добавляет положительных эмоций футболисту. Я не видел, чтобы кто‑то «загонялся» после травмы. Любой спортсмен, когда справляется с травмой, возвращается более сильным. В этом случае все будет так же. Арсен восстанавливается по плану. Он вернется на поле в апреле», – сказал Голубин.
- На прошлой неделе Захарян досрочно покинул тренировку испанской команды из‑за болевых ощущений.
- У хавбека диагностирован рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра, игрок выбыл из строя на несколько недель.
- В нынешнем сезоне 21‑летний Захарян сыграл в 4 матчах за «Реал Сосьедад», забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
Источник: «Матч ТВ»