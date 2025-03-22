Надаль раскрыл, кого ждет в финале Лиги чемпионов: «Это была бы бомба»

Теннисист Рафаэль Надаль порассуждал о возможных финалистах ЛЧ-2024/25.

«Могут ли в финале встретиться «Реал» и «Барса»? Для испанского футбола это была бы бомба. Придется пострадать, но я выдержу.

Все может случиться. «Барселона» играет в захватывающий футбол. Они претендуют на все трофеи. «Реал» тоже будет бороться до конца», – сказал Надаль.