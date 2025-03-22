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  • Надаль раскрыл, кого ждет в финале Лиги чемпионов: «Это была бы бомба»

Надаль раскрыл, кого ждет в финале Лиги чемпионов: «Это была бы бомба»

Сегодня, 16:29
2

Теннисист Рафаэль Надаль порассуждал о возможных финалистах ЛЧ-2024/25.

«Могут ли в финале встретиться «Реал» и «Барса»? Для испанского футбола это была бы бомба. Придется пострадать, но я выдержу.

Все может случиться. «Барселона» играет в захватывающий футбол. Они претендуют на все трофеи. «Реал» тоже будет бороться до конца», – сказал Надаль.

  • «Реалу» для выхода в финал ЛЧ нужно сначала пройти «Арсенал», а потом «ПСЖ» или «Астон Виллу».
  • «Барсе» в случае прохода дортмундской «Боруссии» достанется «Интер» или «Бавария».
  • Надаль болеет за «Реал».

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Источник: ESPN Deportes
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Барселона
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Комментарии (2)
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Sedoi_Goblin
1742651167
Этот финал ждут уже много лет. Но пока не получалось..
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Mirak92
1742653771
МЮ старого образца и Реал при Зидане. Вот бомба
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