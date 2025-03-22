Надаль раскрыл, кого ждет в финале Лиги чемпионов: «Это была бы бомба»

Теннисист Рафаэль Надаль порассуждал о возможных финалистах ЛЧ-2024/25.
«Могут ли в финале встретиться «Реал» и «Барса»? Для испанского футбола это была бы бомба. Придется пострадать, но я выдержу.
Все может случиться. «Барселона» играет в захватывающий футбол. Они претендуют на все трофеи. «Реал» тоже будет бороться до конца», – сказал Надаль.
- «Реалу» для выхода в финал ЛЧ нужно сначала пройти «Арсенал», а потом «ПСЖ» или «Астон Виллу».
- «Барсе» в случае прохода дортмундской «Боруссии» достанется «Интер» или «Бавария».
- Надаль болеет за «Реал».
Источник: ESPN Deportes