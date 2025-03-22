Мамаев оценил чемпионскую гонку в РПЛ: «Боюсь их сглазить»

Экс-полузащитник ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.
«Тяжело сейчас назвать фаворита в борьбе за чемпионство, впереди еще 9 туров.
Что касается матча «Спартак» – «Зенит», то мне удалось посмотреть только второй тайм, но команда Станковича действительно выглядела хорошо.
При этом, судя по таблице, и «Локомотив», и «Динамо» недалеко. За 9 игр может произойти все, что угодно.
«Краснодар»? Боюсь их сглазить, но пока они в полном порядке. «Краснодару» нужно не обращать ни на кого внимание и двигаться тем же путем.
Я хотел бы, чтобы в этом году «Краснодар» подарил чемпионство для Сергея Николаевича Галицкого. Думаю, все согласны с тем, что он это заслужил, как никто другой», – заявил Мамаев.
- После 21 тура «Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками.
- У «Спартака» и «Зенита» по 43 балла. Москвичи выше благодаря преимуществу в личных встречах.