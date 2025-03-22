Черданцев дал совет Захаряну

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что полузащитнику «Сосьедада» Арсену Захаряну пора искать новую команду.

Российский футболист проводит 2-й сезон в Испании.

В этом сезоне из-за травм он поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.

Неделю назад у Захаряна случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.

Игрок пропустит 3-4 недели.

– Захарян недавно снова получил травму.

– С самого начала было понятно, что это поспешный трансфер, хоть и успешный финансово для участников сделки.

Не скажу, что Арсен потерял год своей карьеры, потому что год в чемпионате Испании даже в полубольном состоянии – это опыт, который пригодится ему в дальнейшем.

Захаряну с его агентами нужно подумать над тем, что делать дальше. Неправильно дальше так растрачивать золотые годы своей футбольной жизни.

Арсен получил опыт в команде, еврокубках, но ему нужно играть в футбол. Надо найти команду, где он будет получать игровое время.