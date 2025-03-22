Мостовой оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Александр Мостовой поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

– Кто главный фаворит за чемпионство?

– На мой взгляд, равные шансы на чемпионство у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара». Красно-белые должны быть в тройке с закрытыми глазами.

Интрига однозначно будет сохраняться до последнего тура, как и в прошлом чемпионате.

– Есть ли шансы у других команд вклиниться в лидирующую тройку?

– Да. Однозначно у «Локомотива» и «Динамо». Раньше «железнодорожников» не видел в тройке. Не ожидал, что выиграют у динамовцев.