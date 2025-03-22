Мостовой оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Александр Мостовой поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.
– Кто главный фаворит за чемпионство?
– На мой взгляд, равные шансы на чемпионство у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара». Красно-белые должны быть в тройке с закрытыми глазами.
Интрига однозначно будет сохраняться до последнего тура, как и в прошлом чемпионате.
– Есть ли шансы у других команд вклиниться в лидирующую тройку?
– Да. Однозначно у «Локомотива» и «Динамо». Раньше «железнодорожников» не видел в тройке. Не ожидал, что выиграют у динамовцев.
- После 21 тура «Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками.
- У «Спартака» и «Зенита» по 43 балла. Москвичи выше благодаря преимуществу в личных встречах.
Источник: Livesport