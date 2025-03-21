«Спартак» поздравил с юбилеем министра иностранных дел Лаврова

Сегодня, 21 марта, главе МИД России Сергею Лаврову исполнилось 75 лет.

С юбилеем министра поздравил «Спартак».

«Как самый верный болельщик, Вы всегда находите в сложном графике возможность поддержать родную команду на стадионе, участвуете в матчах с ветеранами команды, продвигая в обществе любовь к спорту.

И футбол, и дипломатическая работа – это страсть, объединение людей разных национальностей в единую команду, стремление добиться максимально возможных результатов.

Желаем Вам крепкого здоровья и вдохновения от игры любимой команды для новых достижений!» – говорится в публикации спартаковцев.