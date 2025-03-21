Черданцев дал совет «Динамо» на остаток сезона

Комментатор Георгий Черданцев считает, что «Динамо» стоит сосредоточиться на выступлениях в Кубке России в оставшейся части сезона.

– После поражения от «Локомотива» можно сказать, что «Динамо» потеряло шансы на чемпионство?

– По таблице все возможно, но от команд разные ощущения. У «Спартака» есть характер, у «Зенита» – мотивация, длинная скамейка, состав, «Краснодару» пока везет. А у «Динамо» я таких плюсов не вижу. Команда с прошлого сезона не показала умение играть на результат. Без этого претендовать на серьезные цели сложно.

У бело‑голубых в запасе есть Кубок России. Надо делать ставку на него. Матч с ЦСКА – главный в сезоне для «Динамо», потому что в РПЛ претендовать на что‑то серьезное можно только теоретически.