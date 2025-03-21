Колосков сказал, есть ли у «Зенита» административный ресурс

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков допускает вариант, при котором «Зенит» не выиграет чемпионат России в год своего столетия.

– Вы допускаете, что в год столетия «Зенит» не станет чемпионом?

– Допускаю.

– А как же административный ресурс?

– Никакого ресурса нет. На поле не ресурс, а команда выходит. В последнем матче «Спартак» переиграл «Зенит» во всех смыслах. Был более энергичным и слаженным. У «Спартака» не было слабых звеньев, у «Зенита» кто-то выпадал и движение было менее интенсивным, чем у «Спартака».