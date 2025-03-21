Колосков сказал, есть ли у «Зенита» административный ресурс

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков допускает вариант, при котором «Зенит» не выиграет чемпионат России в год своего столетия.
– Вы допускаете, что в год столетия «Зенит» не станет чемпионом?
– Допускаю.
– А как же административный ресурс?
– Никакого ресурса нет. На поле не ресурс, а команда выходит. В последнем матче «Спартак» переиграл «Зенит» во всех смыслах. Был более энергичным и слаженным. У «Спартака» не было слабых звеньев, у «Зенита» кто-то выпадал и движение было менее интенсивным, чем у «Спартака».
- В 21-м туре «Зенит» проиграл «Спартаку» в гостях (1:2).
- Петербургский клуб занимает 3-е место в РПЛ с 43 очками. «Спартак» идет 2-м с тем же количеством баллов. «Краснодар» лидирует с 46 очками.
Источник: «РБ Спорт»