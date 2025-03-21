Экс-хавбек «Зенита» объяснил, почему Глушенков опасен для команды

Бывший полузащитник «Зенита» Борис Горовой высказалсяя об игре хавбека сине-бело-голубых Максима Глушенкова в весенней части сезона-2024/25.

«Лидер – это человек, который начинал, продолжает и будет так играть. А когда человек сверкнул, потом пропал – это не лидер. Этот человек чуть-чуть даже опасен для команды. На него рассчитывают, а он не дает результат, который от него ждут. Он как-то потерялся. Может быть, он не полностью восстановился.

«Зенит» мог сделать себе запас прочности в конце 2024 года, когда проиграли матчи «Крыльям Советов» и «Акрону». К сожалению, они провалили тот отрезок. Поражение от «Спартака» не так сказалось бы, если бы тогда «Зенит» одержал победу хотя бы над «Акроном», – сказал Горовой.