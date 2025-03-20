Смирнов объяснил, почему «Спартак» в 90-х все любили, а «Зенит» сейчас ненавидят

Юрист, агент Антон Смирнов сравнил отношение к «Спартаку» в 90-х годах и к «Зениту» сейчас.

«Питерские болельщики, которые дальше своего носа не видят и адекватных оценок действиям руководителей «Зенита» и его игроков давать не хотят, как мантру повторяют одно и то же: просто не любят сильных и поэтому столько огненных стрел в адрес «Зенита», который последние шесть лет является гегемоном.

Но я разочарую этих недалеких ребят, большинство из которых зумеры и других времeн просто не помнят: в 90-е годы гегемоном был «Спартак», но я не помню, чтобы по всей России к нему относились из-за его многократных чемпионств негативно. Наоборот, его безумно любили.

Знаете, почему? Да потому что ни Романцев, ни кто-либо ещe не вели себя по-хамски или высокомерно, а костяк команды составляли россияне, скромные и великие, как Титов, Тихонов, Аленичев и другие.

А вы, как на карнавале, хотя в общем и целом Россия – не страна карнавальной культуры.

Я вот тут был в Кельне в конце февраля. Так там тоже карнавал проходит. Но это самые страшные дни для местного населения: потому что после карнавала в городе остаются только обоссанные и облеванные улицы...» – написал Смирнов.