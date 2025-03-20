Стало известно, сколько ВТБ потратил на «Динамо» в 2024 году

Обнародована финансовая отчетность «Динамо» за 2024 год.

«Всего московский клуб заработал за год 9,8 миллиарда рублей. Большую часть в структуре дохода составили спонсорские соглашения – 8,16 миллиарда рублей.

В отчетности указано, что банк ВТБ заплатил клубу 5 миллиардов рублей. Так же, как и в 2023 году.

Кроме того, «Динамо» в прошлом году заработало от продажи ТВ-прав (795 миллионов рублей), от продажи билетов (592,2 миллионов рублей) и от продажи атрибутики (271,9 миллиона рублей).

Общий доход московского клуба за год вырос более чем на 2 миллиарда рублей», – написал источник.