«Спартак» наказан многотысячным штрафом за матч с «Зенитом»

КДК вынес наказания «Спартаку» за матч 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

«Трибуна B: две пиротехнические шашки. Штраф – 20 тысяч рублей. Те два человека были задержаны, личности установлены. Оба привлечены к административке. Арест на 15 суток, введeн запрет на посещение спортивных соревнований сроком на три года. Они могут обжаловать. У «Спартака» есть право на взыскание с лиц этого штрафа.

Сектор А4: бросок пластикового стакана на 38-й минуте. «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей. Второе нарушение в сезоне.

Массовые скандирования оскорбительных выражений и ненорматив лексики. Седьмое нарушение в сезоне. «Спартаку» штраф на 100 тысяч рублей.

За неподобающее поведение двух футболистов и двух работников «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей, все лица получили предупреждения.

Тренер «Спартака» Ненад Сакич выходил за пределы техзоны – 30 тысяч», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.