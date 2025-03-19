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«Барселона» определилась c целями на летнее трансферное окно

Сегодня, 13:38

«Барселона» ищет для летнего усиления состава опытного вингера, зарекомендовавшего себя в топ-лигах. Спортивный директор клуба Деку рассматривает кандидатуры нескольких известных игроков. Ожидается, что потенциальная сделка обойдется в 60-70 миллионов евро.

Также «Барселона» планирует подписать полузащитника, способного играть на обоих флангах.

Сейчас в клубе по-прежнему не знают, какую сумму смогут потратить на трансферы предстоящим летом – бюджет будет зависеть от соблюдения правил финансового фэйр-плей. Кроме того, планы руководства может изменить завоевание титула в нынешнем сезоне.

  • В этом сезоне «Барселона» завоевала Суперкубок Испании.
  • Клуб лидирует в Ла Лиге, продолжает выступления в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

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Источник: Relevo
Испания. Примера Барселона
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