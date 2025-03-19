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  • «Факел» назвал наказание клуба после матча с «Зенитом» самым жестким в истории российского футбола

«Факел» назвал наказание клуба после матча с «Зенитом» самым жестким в истории российского футбола

Сегодня, 13:29
5

«Факел» провел внутреннее расследование по итогам матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) и передал материалы в правоохранительные органы. Клуб нашел болельщика, который находился во время игры на Южной трибуне – с высокой долей вероятности именно он издавал «уханья» и оскорблял футболистов соперника по ходу встречи.

«Факел» также подал обращение в апелляционный комитет РФС. Клуб попросил смягчить наказание КДК РФС, который оштрафовал его на 1 миллион рублей и постановил провести без зрителей 1 матч

«Мы не оглашаем детали, лишь акцентируем ваше внимание на нескольких аспектах. Во-первых, клуб подал жалобу в установленные сроки и провел собственное расследование, как и обещал. Проделан огромный объем работы. Клуб не только изучил все видеоматериалы, но и опросил сотни свидетелей, в том числе стюардов и сотрудников ЧОПа.

Единичный случай проявления оскорбительного поведения зафиксирован, все материалы переданы в правоохранительные органы. Мы сразу после того матча заявили о принципе нулевой терпимости к любым видам дискриминации, и наши слова не разошлись с делом.

Мы изучили практику решений, которые КДК РФС выносил по аналогичным нарушениям в течение последних нескольких лет. Наказание, которое вынесли в нашем случае, самое жесткое. Можем говорить даже о том, что оно самое жесткое в истории российского футбола.

Поэтому мы и настаиваем на несоразмерности произошедшего. У нас самые высокие продажи абонементов в стране, самый высокий процент заполняемости стадиона.

Воспитанники академии, ветераны и семейная аудитория на трибунах – почему все они должны страдать из-за поступка одного конкретного человека, который не умеет вести себя в обществе? Мы бы очень не хотели, чтобы облик воронежского болельщика так воспринимался из-за одного провокатора», – сказали в пресс-службе «Факела».

  • «Факел» должен провести без зрителей домашний матч 23-го тура с «Ахматом».
  • Ранее сообщалось, что расистские уханья со стороны болельщиков «Факела» были в отношении трех игроков «Зенита» – Вендела, Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Они раздавались в том числе и после удаления Вендела на 74-й минуте игры за оскорбительный жест в адрес болельщиков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Зенит
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Комментарии (5)
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Бомбардиръ
1742380985
Нашли у себя козла отпущения...
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NewLife
1742381193
Зенит - позор российского футбола с рфс и кдк (одна шайка-лейка)
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Цугундeр
1742388831
Описилась Моська..
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Cleaner
1742389066
А нефиг с ВЕЛИКИМ КЛУБОМ на равных играть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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