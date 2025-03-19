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Агент Щесного прокомментировал ситуацию с новым контрактом игрока с «Барселоной»

Сегодня, 12:38

Агент вратаря «Барселоны» Войцеха Щесного Джошуа Барнетт уверен, что вратарь продлит соглашение с клубом.

«Войцеху нравится в «Барселоне», а «Барса» очень им довольна, так что мы легко договоримся. В подходящий момент мы быстро достигнем согласия и никаких препятствий для продления контракта чинить не будем», – сказал Барнетт.

Сообщалось, что предварительные переговоры о продлении договора уже прошли.

  • Контракт 34-летнего Щесны с каталонским клубом рассчитан до конца этого сезона.
  • Поляк провел в этом сезоне за клуб 16 матчей, пропустил 16 голов, сыграл на ноль в 8 встречах.

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Источник: Jijantes
Испания. Примера Барселона Щесны Войцех
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