Агент Щесного прокомментировал ситуацию с новым контрактом игрока с «Барселоной»

Агент вратаря «Барселоны» Войцеха Щесного Джошуа Барнетт уверен, что вратарь продлит соглашение с клубом.
«Войцеху нравится в «Барселоне», а «Барса» очень им довольна, так что мы легко договоримся. В подходящий момент мы быстро достигнем согласия и никаких препятствий для продления контракта чинить не будем», – сказал Барнетт.
Сообщалось, что предварительные переговоры о продлении договора уже прошли.
- Контракт 34-летнего Щесны с каталонским клубом рассчитан до конца этого сезона.
- Поляк провел в этом сезоне за клуб 16 матчей, пропустил 16 голов, сыграл на ноль в 8 встречах.
Источник: Jijantes