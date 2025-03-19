Агент Щесного прокомментировал ситуацию с новым контрактом игрока с «Барселоной»

Агент вратаря «Барселоны» Войцеха Щесного Джошуа Барнетт уверен, что вратарь продлит соглашение с клубом.

«Войцеху нравится в «Барселоне», а «Барса» очень им довольна, так что мы легко договоримся. В подходящий момент мы быстро достигнем согласия и никаких препятствий для продления контракта чинить не будем», – сказал Барнетт.

Сообщалось, что предварительные переговоры о продлении договора уже прошли.