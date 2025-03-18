Хави прояснил свое тренерское будущее

Экс-тренер «Барселоны» Хави рассказал о своих профессиональных планах.

«Мне нужен перерыв до июня, а после этого я готов выслушать предложения от клубов и сборных.

Почему бы не поработать с национальной командой, которая участвует в отборе на Евро или ЧМ?

Я хочу поучаствовать в новом проекте, который вдохновит меня на победы. Я хочу продолжать тренировать», – заявил 45-летний испанец.