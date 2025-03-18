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Мбаппе: «Разве Родри – игрок уровня «Золотого мяча»?»

Сегодня, 18:26
2

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе порассуждал о вручении «Золотого мяча».

  • В прошлом году награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
  • Он обошел Винисиуса Жуниора на 41 балл.

«Может ли Дембеле претендовать на «Золотой мяч»? А каким должен быть футболист, достойный этой награды? Разве Родри – игрок уровня «Золотого мяча»?

Я думал, что «Золотой мяч» получит Винисиус, но в итоге он достался Родри. Если бы за три месяца до вручения «Золотого мяча» я бы вам сказал, что его получит Родри, вы бы ответили: «О чeм ты говоришь, чeрт возьми?!».

Сейчас неизвестно, кому достанется «Золотой мяч». Мы не должны никого исключать. Все игроки могут получить эту награду, возможно, даже вратарь», – сказал Мбаппе.

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Источник: Le Parisien
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Реал Родри Мбаппе Килиан Винисиус
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Комментарии (2)
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Cleaner
1742314438
Мбаппе, тебе Золотой мяч в этом году ТОЧНО НЕ ДОСТАНЕТСЯ!!!...(((
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Skull_Boy
1742316201
А за что давать нытику за тотальный слив в сборной или за тухлую игру в чемпионате, где от него толку есть в одной игре из 10 и то только в контратаках, а нуда за ОДНУ игру против Сити
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