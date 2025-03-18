Мбаппе: «Разве Родри – игрок уровня «Золотого мяча»?»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе порассуждал о вручении «Золотого мяча».

В прошлом году награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Он обошел Винисиуса Жуниора на 41 балл.

«Может ли Дембеле претендовать на «Золотой мяч»? А каким должен быть футболист, достойный этой награды? Разве Родри – игрок уровня «Золотого мяча»?

Я думал, что «Золотой мяч» получит Винисиус, но в итоге он достался Родри. Если бы за три месяца до вручения «Золотого мяча» я бы вам сказал, что его получит Родри, вы бы ответили: «О чeм ты говоришь, чeрт возьми?!».

Сейчас неизвестно, кому достанется «Золотой мяч». Мы не должны никого исключать. Все игроки могут получить эту награду, возможно, даже вратарь», – сказал Мбаппе.