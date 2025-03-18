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Холанд выдвинул ультиматум «Манчестер Сити»

Сегодня, 14:56
4

Эрлинг Холанд думает об уходе из «Манчестер Сити» предстоящим летом.

24-летний футболист предупредил, что покинет команду, если она не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Норвежец рассматривает варианты с трансфером в «Реал» или «ПСЖ».

  • «Сити» идет на 5-м месте в АПЛ с 48 очками в 29 турах.
  • Холанд в январе продлил контракт с клубом до 2034 года.
  • В этом сезоне форвард забил 29 голов и сделал 4 ассиста в 39 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 200 миллионов евро.

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Источник: El Nacional
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Холанд Эрлинг
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Комментарии (4)
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FFR
1742299271
Идиот же этот Холанд, так от вас игроков зависит всё, забейте больше голов и выигрывайте и будет вам ЛЧ.
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Rad Meat
1742299999
Сам подпись в контракте новом поставил...продлил контракт,теперь,что то требует)))
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Mirak92
1742300547
В Реал не возьмут. Ослабит команду .В ПСЖ и без него хорошо.
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