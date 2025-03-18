Холанд выдвинул ультиматум «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанд думает об уходе из «Манчестер Сити» предстоящим летом.
24-летний футболист предупредил, что покинет команду, если она не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Норвежец рассматривает варианты с трансфером в «Реал» или «ПСЖ».
- «Сити» идет на 5-м месте в АПЛ с 48 очками в 29 турах.
- Холанд в январе продлил контракт с клубом до 2034 года.
- В этом сезоне форвард забил 29 голов и сделал 4 ассиста в 39 матчах.
- Его рыночная стоимость – 200 миллионов евро.
Источник: El Nacional