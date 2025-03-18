Холанд выдвинул ультиматум «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанд думает об уходе из «Манчестер Сити» предстоящим летом.

24-летний футболист предупредил, что покинет команду, если она не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Норвежец рассматривает варианты с трансфером в «Реал» или «ПСЖ».