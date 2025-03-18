Президент РФС отреагировал на задержку зарплаты в «Химках»

Президент РФС Александр Дюков выразил уверенность, что долги по зарплатам в «Химках» будут выплачены.

– Что скажете по поводу того, что руководство «Химок» не выплачивает зарплату футболистам подмосковного клуба уже несколько месяцев?

– Отношусь к этому отрицательно. Зарплату должны выплатить. Более того, я уверен, что ее выплатят.