Президент РФС отреагировал на задержку зарплаты в «Химках»

Президент РФС Александр Дюков выразил уверенность, что долги по зарплатам в «Химках» будут выплачены.
– Что скажете по поводу того, что руководство «Химок» не выплачивает зарплату футболистам подмосковного клуба уже несколько месяцев?
– Отношусь к этому отрицательно. Зарплату должны выплатить. Более того, я уверен, что ее выплатят.
- «Химки» занимают в РПЛ 11-е место с 20 очками после 21 тура.
- 13 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что задолженность руководства «Химок» перед игроками составляет три месяца. Кроме того, футболисты в этом сезоне еще не получали премиальные.
Источник: «Матч ТВ»