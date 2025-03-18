Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Президент РФС отреагировал на задержку зарплаты в «Химках»

Президент РФС отреагировал на задержку зарплаты в «Химках»

Сегодня, 13:32
1

Президент РФС Александр Дюков выразил уверенность, что долги по зарплатам в «Химках» будут выплачены.

– Что скажете по поводу того, что руководство «Химок» не выплачивает зарплату футболистам подмосковного клуба уже несколько месяцев?

– Отношусь к этому отрицательно. Зарплату должны выплатить. Более того, я уверен, что ее выплатят.

  • «Химки» занимают в РПЛ 11-е место с 20 очками после 21 тура.
  • 13 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что задолженность руководства «Химок» перед игроками составляет три месяца. Кроме того, футболисты в этом сезоне еще не получали премиальные.

Еще по теме:
Защитник «Химок» Ориньо сказал, что сделал бы с человеком, который ухал в сторону Вендела 100
Тренер «Химок» объяснил замену Заболотного в игре с «Ахматом» 1
Ташуев оценил ничью «Ахмата» с «Химками» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Дюков Александр
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1742298296
Смешной ответ человека,не влияющего на процесс финансирования никак!!! Типа "Верую ибо бессмысленно...".Тертуллиан недорезанный.
Ответить
Главные новости
Амарал прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
15:46
Финансовые требования РПЛ по новому контракту с букмекером
15:15
Холанд выдвинул ультиматум «Манчестер Сити»
14:56
4
Быстров – о чемпионской гонке в РПЛ: «Только неадекватные люди могут списать «Зенит»
14:42
3
Президент УЕФА может посетить матч сборной России в этом году
14:14
6
Карпин объяснил, почему нарушил собственное правило ради Дзюбы
13:56
2
Мостовой: «Говорят, Абаскаль хочет в «Зенит»
13:12
8
Стало известно, кто споет гимны России перед матчами с Гренадой и Замбией
13:02
4
Романцев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
12:52
2
Быстров назвал футбольную столицу России – это не Москва или Петербург
12:46
4
Все новости
Все новости
Президент РФС отреагировал на задержку зарплаты в «Химках»
13:32
1
Глушаков оценил шансы «Спартака» на титул
13:22
1
Мостовой: «Говорят, Абаскаль хочет в «Зенит»
13:12
8
Романцев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
12:52
2
Быстров назвал футбольную столицу России – это не Москва или Петербург
12:46
4
Бывший футболист «Зенита» предложил проверить игроков «Спартака» на допинг
12:34
28
«Зенит» по трем эпизодам подал жалобу в ЭСК на матч со «Спартаком»
12:15
28
Промес принял ислам
12:05
18
Шалимов – об одном из клубов РПЛ: «Команда просто разваливается»
11:57
8
Черданцев назвал проблему «Динамо»
11:50
1
Абаскаль прокомментировал игру Мартинса с «Зенитом»
11:35
1
Шалимов назвал Семака заложником истории с переходом Соболева: «Это троянский конь»
11:17
11
«Локомотив» принял решение по клубу в Медиалиге
11:06
Нападающий «Акрона» напомнил об обещании Дзюбы в связи с рекордом
10:48
1
Хавбек «Ахмата» Уткин назвал команды РПЛ, которые могли бы играть в Лиге чемпионов
10:23
7
Экс-игрок «Зенита» сказал, чего не хватает игре команды
10:13
Селюк сказал, что ему не нравится в «Зените»
09:56
2
Бубнов назвал ошибку Семака
09:47
12
Червиченко назвал слабейшую команду из трех претендентов на победу в РПЛ
09:11
5
Титов оценил игру Мартинса: «Один из лучших игроков в РПЛ – бокс-ту-бокс»
09:01
5
Гурцкая оценил появление Зиньковского в раздевалке «Спартака»
08:36
8
Чернов рассказал об адаптации Солари и Гарсии в «Спартаке»
08:13
Гурцкая раскритиковал Глушенкова: «Чувствует себя звездой»
07:46
2
Спартаковец Чернов сказал, за счет чего удалось победить «Зенит»
00:54
4
Глушаков мечтает открыть баню напротив «Лукойл Арены»
00:47
4
Двух фанатов арестовали по итогам матча «Спартак» – «Зенит»
00:39
12
Дзюба – о матче с Гренадой: «Я так понял, что это страна пиратов»
00:32
6
Газзаев оценил игру Глушенкова в составе «Зенита»
Вчера, 23:59
1
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 