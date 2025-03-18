Глушаков оценил шансы «Спартака» на титул

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о чемпионских амбициях красно-белых в этом сезоне. В 21-м туре московский клуб дома победил «Зенит» со счетом 2:1.

– Победа над «Зенитом» – большой шаг к чемпионству?

– Это ни о чем пока не говорит. Обыграть «Зенит», конечно, здорово. И сегодня можно порадоваться. Но приедет махачкалинское «Динамо», встанет в оборону и будет играть на контратаках. А «Спартак» такое не любит.

Так что самое главное, чтобы «Спартак» обыгрывал команды из нижней части таблицы. А на таких соперников,как «Зенит» и «Краснодар», игроков настраивать не надо. Если хотят быть чемпионами, надо брать свои очки.

Поэтому не надо говорить, что «Спартак», обыграв «Зенит», уже стал чемпионом. Да, борется, хочет и может, но впереди еще много важных матчей.

– Как сейчас оцените шансы «Спартака» на чемпионство?

– Пятьдесят на пятьдесят. Впереди еще много игр. У них есть возможность как стать чемпионами, так и опуститься на пятое место. Все в руках «Спартака». Таблица очень плотная.