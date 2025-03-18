Селюк сказал, что ему не нравится в «Зените»

Агент ФИФА Дмитрий Селюк после матча 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:1) сказал, что ему не нравится количество посредственных южноамериканцев в петербургской команде.

– Для вас как-то изменились расклады в чемпионской гонке после победы «Спартака» над «Зенитом»?

– Не изменились. Все забывают про «Краснодар», который проиграл только в одном матче. Пока «Зенит» бьется со «Спартаком», «Краснодар» идет к своей цели. Я думаю, что «Краснодар» проиграл «Ахмату» в Кубке России, потому что решил сосредоточиться на чемпионате.

– На ваш взгляд, «Локомотив» и «Динамо» имеют шансы на чемпионство?

– «Динамо» 100 процентов нет. «Локомотив» тоже вряд ли, потому что у молодых футболистов не хватает опыта. «Локомотив» выигрывает у московского «Динамо», а у махачкалинского «Динамо» не может.

– Какой клуб из претендентов вам наиболее приятен?

– Все эти три команды могут стать чемпионами. Я хоть из Питера, мне сейчас в «Зените» не нравится количество посредственных южноамериканцев. Безусловно, они в техническом плане очень оснащенные ребята.

Но «Спартак» вышел заряженным, они вышли биться. «Зенит» – академичный, ты не видишь бойцовских качеств, самоотверженности какой-то. Такого нет. За счет этого они проигрывают определенные матчи.

Брать пример с «Шахтера» 2000-х годов уже не очень хорошо, футбол ушел в другом направлении. Понимаю, что Тимощук рассказывает, как там было в «Шахтере». Когда бразильцев много, им не хватает эмоциональной подоплеки.

«Зенит», конечно, высококласная команда, но многие уже знают, как они играют. С ними начинают биться, когда с ними начинают плотно играть, «Зенит» немножко теряется. «Спартак» дает играть в футбол, а «Зенит» не бьет по воротам. До гола Луиса Энрике был один удар в створ. Как ты хочешь выиграть, если у тебя один удар створ?