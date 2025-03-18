Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая раскритиковал Глушенкова: «Чувствует себя звездой»

Гурцкая раскритиковал Глушенкова: «Чувствует себя звездой»

Сегодня, 07:46

Агент и блогер Тимур Гурцкая поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

– У меня такое впечатление, что Глушенков вошел в стадию такой же неуправляемости, какая у него была в «Спартаке». Да, в «Спартаке» он провел меньше матчей, но как будто в «Зените» он себя чувствует уже равноценной звездой.

Блестящее начало сезона у него было, а сейчас мы видим уже какой по счету матч после возвращения… Не знаю, может, травма дает о себе знать, но у него нет хорошего матча уже на протяжении семи игр.

– При чем тут «почувствовал себя звездой» и «не получается матч»?

– Я думаю, его просто никто не может на место поставить. Допустим, окажись он в команде Галактионова или Рахимова…

– В команде Галактионова у него были периоды, когда он начинал со скамейки запасных.

– Вот. Потому что Галактионов это чувствовал, зная его характер, и быстро на место ставил. В «Зените» он звезда. Я подвожу к тому, что замена во втором матче на 46-й минуте могла его сломать до конца сезона. Думаю, Семак побоялся.

– Его заменили на 68-й минуте, и он был недоволен.

– Честно говоря, я уверен, что если бы на месте Семака был бы Карпин или Черчесов, они бы его поменяли на 25-й минуте. Потому что было видно, что он проигрывает все единоборства, он не отрабатывает в защите, впереди он не создает ничего.

Он реально после каждого неудачного действия, как будто бы, вел себя так: «Да и ### (фиг) с ним». Он просто как будто бы не боролся.

– Как эти слова вяжутся с тем, что он был недоволен заменой?

– Он недоволен, да.

– Почему вы считаете, что он не может быть недоволен собой, игрой команды, а не фактом замены?

– Очень редко игрок большого уровня говорит: «Это я провалил игру». Он скажет, что все остальные провалили игру, что до него мяч не доходит, что пас не дают, что не в ту ногу – у него всегда все будут крайние.

Если вы позовете Сашу Мостового, он скажет, что у него не было плохих матчей. Были плохие матчи у его команды, а у него все матчи были блестящие.

  • В матче против «Спартака» (1:2) в 21-м туре РПЛ Глушенков был заменен на 68-й минуте.
  • Полузащитник «Зенита» не сделал ни одного результативного действия в трех матчах после возобновления сезона в РПЛ.

Еще по теме:
Спартаковец Чернов сказал, за счет чего удалось победить «Зенит» 2
Двух фанатов арестовали по итогам матча «Спартак» – «Зенит» 6
Газзаев оценил игру Глушенкова в составе «Зенита»
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Гурцкая Тимур
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Гурцкая раскритиковал Глушенкова: «Чувствует себя звездой»
07:46
Премиальные игрокам «Спартака», жалоба «Зенита» в ЭСК, Дзюба будет капитаном сборной России и другие новости
01:15
Спартаковец Чернов сказал, за счет чего удалось победить «Зенит»
00:54
2
Двух фанатов арестовали по итогам матча «Спартак» – «Зенит»
00:39
6
Дзюба – о матче с Гренадой: «Я так понял, что это страна пиратов»
00:32
2
ВидеоХусанову подарили шикарный автомобиль в Узбекистане
Вчера, 23:50
Футболист «Спартака» заработал миллион рублей за 43 секунды в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:42
1
Карпин назвал двух игроков сборной России, с которыми он проведет индивидуальные беседы
Вчера, 23:34
3
Гурцкая – после поражения «Зенита» от «Спартака»: «Семак уже все»
Вчера, 23:23
4
Дзюба отреагировал на то, что его назвали сигма-боем российского футбола
Вчера, 23:00
Все новости
Все новости
Глушаков мечтает открыть баню напротив «Лукойл Арены»
00:47
2
Газзаев оценил игру Глушенкова в составе «Зенита»
Вчера, 23:59
Футболист «Спартака» заработал миллион рублей за 43 секунды в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:42
1
Карпин назвал двух игроков сборной России, с которыми он проведет индивидуальные беседы
Вчера, 23:34
3
Гурцкая – после поражения «Зенита» от «Спартака»: «Семак уже все»
Вчера, 23:23
4
Дзюба отреагировал на то, что его назвали сигма-боем российского футбола
Вчера, 23:00
ФотоРеакция Титова на футболку Мартинса с надписью «Кто мы? Мясо!»
Вчера, 22:40
2
Карпин раскрыл, о чем говорил с травмированным Тюкавиным
Вчера, 22:31
Дзюба ответил, по чему больше всего соскучился в сборной России
Вчера, 22:10
Мостовой – о победном голе «Спартака» в ворота «Зенита»: «Очевидно, что Мартинс был во «вне игры»
Вчера, 21:57
10
Соболева предложили отправить в «Зенит-2» после провала в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:47
15
Ловчев: «Зенит» все равно станет чемпионом»
Вчера, 21:21
29
Дзюба – про звонок от Карпина: «Думал, пранк какой-то»
Вчера, 21:09
3
Автор дубля Мартинс играл с «Зенитом» после вывиха плеча: «В такой игре сдаваться нельзя»
Вчера, 20:55
4
Радимов обратился к Мажичу на фоне споров о победном голе «Спартака» в ворота «Зенита»
Вчера, 20:44
21
Гурцкая – о Дзюбе в сборной: «Не нравится, что Валеру нагнули»
Вчера, 20:33
Орлов сказал, в чем «Спартак» превзошел «Зенит»: «В два раза выше, чем у питерцев!»
Вчера, 20:20
3
Глушаков оценил, как фанаты «Спартака» приняли Соболева
Вчера, 19:57
2
Судью Иванова обвинили в неудалении Бабича в матче «Спартак» – «Зенит»
Вчера, 19:45
46
«Зенит» впервые в сезоне перестал быть фаворитом на победу в РПЛ по версии букмекеров
Вчера, 19:30
3
Видео«Сигма Боя» споют перед матчем Россия – Гренада, Мостовой и Круговой станцевали под трек на тренировке
Вчера, 19:10
5
Мостовой встал на защиту спартаковца Денисова, упомянув Абаскаля
Вчера, 19:00
Карпин объяснил, почему вернул 36-летнего Дзюбу в сборную России
Вчера, 18:51
1
Орлов: «Не уверен, что Вендел спас бы «Зенит» в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:43
8
Голенков – о судействе в матче с «Краснодаром»: «Он свистел в одну сторону, все стало ясно на 10-й минуте»
Вчера, 18:35
4
Карпин раскрыл подробности разговора с Дзюбой
Вчера, 18:26
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 18:18
5
Карпин – о состоянии: «Лучше, чем у игроков «Ростова»
Вчера, 17:48
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 