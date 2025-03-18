Мбаппе ответил, пожмет ли он руку президенту «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о взаимоотношениях с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи.

Игрок выступал за парижский клуб с 2017 по 2024 год.

Сейчас стороны судятся в связи с невыплатой зарплаты форварду.

«Реал» и «ПСЖ» могут встретиться в 1/2 финала этого сезона Лиги чемпионов.

«Я провел семь лет в Париже, пережив там много потрясающих моментов. Мне несвойственно концентрироваться только на негативе – я умею быть благодарным.

Конечно, я пожал бы руку Нассеру Аль-Хелайфи. И не думайте, что я плюну на ладонь перед рукопожатием», – заявил Мбаппе.