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  • Мостовой – о победном голе «Спартака» в ворота «Зенита»: «Очевидно, что Мартинс был во «вне игры»

Мостовой – о победном голе «Спартака» в ворота «Зенита»: «Очевидно, что Мартинс был во «вне игры»

Вчера, 21:57
7

Александр Мостовой высказался о спорном эпизоде в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

  • Спартаковцы выиграли со счетом 2:1 в Москве.
  • На 90-й минуте отличился Кристофер Мартинс.
  • ВАР проверял этот гол на наличие офсайда, но в итоге засчитал его.

«Мне по телевизору, конечно, показалось, что был офсайд. Поэтому мы ждали вердикта, когда показывают линию. Я объяснений не увидел, почему нет офсайда.

Очевидно, что Мартинс был во «вне игры», если смотреть на картинку. В любом случае офсайд если и был, то маленький.

Футболисты же разного роста бывают. Один 190 сантиметров ростом, другой 170. У одного нога 46 размера, у другого 40. Ясно, что где-то нога будет немного выпирать.

Игрок же не может надеть бутсы меньшего размера, чтобы не попасть во вне игры», – заявил Мостовой.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (7)
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1742238923
И что? Может ещё программу задать :"Какой частью стопы может быть нанесён голевой удар"?И исходить из этого? Они могут,додумаются...Часть тела,которой можно играть в футбол,вот и весь хрен до копейки.
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ivany4
1742239929
Лучше бы молчал, сошел бы за умного.)) Такое впечатление, что наговорив абы что, каждому важно попасть "в ротацию" желтых сми. И что удивительно, все это ради малой толики. И наплевать им на свою гордость, бывшие заслуги, обычную логику. Я понимаю, каждый стремиться поймать свою золотую рыбку в мутной воде, но неужели забыли, что пришедшее с обманом - канет безвозвратно. И помнить будут тех кто здесь родился и здесь пригодился, а не тех кто "царствовал" на стороне, а домой вернулся с требованием почтения к себе.
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BRO_football
1742240713
Тихо ты! Мы тут все пытаемся доказать, что судьи за Зенит, когда они на самом деле уже давно Спартак наверх таблицы тянут.
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BANNIKOV1970
1742241273
Показалось?Накати стопарь,перекрестить и ложись спать.
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АлексМак
1742245053
Однозначно оффсайт,- корумпированные судьи, подсуживали хозяеваем. Это любому мало-мальски понимающему в футболе, было видно.
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serhio80
1742246177
Жаль тут фотки нельзя вставлять) с камеры из-за ворот даже без линий прекрасно видно что оффсайда даже близко нет
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