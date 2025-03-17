Мостовой – о победном голе «Спартака» в ворота «Зенита»: «Очевидно, что Мартинс был во «вне игры»

Александр Мостовой высказался о спорном эпизоде в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Спартаковцы выиграли со счетом 2:1 в Москве.

На 90-й минуте отличился Кристофер Мартинс.

ВАР проверял этот гол на наличие офсайда, но в итоге засчитал его.

«Мне по телевизору, конечно, показалось, что был офсайд. Поэтому мы ждали вердикта, когда показывают линию. Я объяснений не увидел, почему нет офсайда.

Очевидно, что Мартинс был во «вне игры», если смотреть на картинку. В любом случае офсайд если и был, то маленький.

Футболисты же разного роста бывают. Один 190 сантиметров ростом, другой 170. У одного нога 46 размера, у другого 40. Ясно, что где-то нога будет немного выпирать.

Игрок же не может надеть бутсы меньшего размера, чтобы не попасть во вне игры», – заявил Мостовой.