Автор дубля Мартинс играл с «Зенитом» после вывиха плеча: «В такой игре сдаваться нельзя»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, что принимал участие в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита», будучи травмированным.

– После одного из стыков ты травмировал плечо. Расскажи, что произошло?

– Да, я почувствовал, что вывихнул плечо, потом получилось поставить его на место.

Врач сказал, что играть можно. Было больно, но в такой игре, как эта, сдаваться нельзя.

– Были ли мысли о замене в тот момент или уже в перерыве?

– Мне такое в голову не приходило. Да, было больно. Но если ты можешь двигаться, то играешь. Я обычно прошу замену, только если не могу двигаться.