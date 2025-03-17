Автор дубля Мартинс играл с «Зенитом» после вывиха плеча: «В такой игре сдаваться нельзя»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, что принимал участие в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита», будучи травмированным.
– После одного из стыков ты травмировал плечо. Расскажи, что произошло?
– Да, я почувствовал, что вывихнул плечо, потом получилось поставить его на место.
Врач сказал, что играть можно. Было больно, но в такой игре, как эта, сдаваться нельзя.
– Были ли мысли о замене в тот момент или уже в перерыве?
– Мне такое в голову не приходило. Да, было больно. Но если ты можешь двигаться, то играешь. Я обычно прошу замену, только если не могу двигаться.
- «Спартак» выиграл у «Зенита» – 2:1.
- Мартинс забил оба гола московской команды.
- Инцидент с травмой плеча произошел на 40-й минуте при счете 0:0.
Источник: ютуб-канал «Спартака»