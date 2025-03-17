Глушаков оценил, как фанаты «Спартака» приняли Соболева

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков не впечатлен тем, какой прием Александру Соболеву устроили болельщики московской команды.

Форвард впервые вернулся на «Лукойл Арену» после августовского трансфера в «Зенит».

Он вышел на замену на 79-й минуте матча со «Спартаком» (1:2).

– «Зенит» уже не такой грозный, как раньше?

– В воскресенье он был бледный. То ли «Спартак» ему не дал себя показать, то ли он сам был никакой.

Мне кажется, что Соболева нужно было ставить с первых минут. Он бы землю грыз в матче против бывшей команды!

– Александра жестко приняли в Москве?

– Это слезы! По сравнению с тем, как других раньше принимали, это – детский сад (смеется).