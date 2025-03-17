Орлов разобрал голы «Спартака» в ворота «Зенита»

Геннадий Орлов проанализировал голы, пропущенные «Зенитом» в гостевом матче со «Спартаком».
- Спартаковцы выиграли со счетом 2:1.
- Оба гола московской команды забил Кристофер Мартинс.
«Поговорим о голах «Спартака». В первом случае возникают вопросы к Латышонку. Его недоработка, он обязан был справляться с таким ударом. Мяч же не в угол шел, а почти по центру.
Поэтому Евгений и опустил голову, осознав свою вину. Расстояние – больше 20 метров. Удар хороший, но не такой уж и сильный. И не под штангу...
Второй гол. Атака москвичей началась с потери Соболева. У него мяч выбили из-под ноги. Проиграл борьбу. Не зацепился...
Очень фривольно поступил! И пошел выпад красно-белых, пас направо, прострел Денисова, а Мартинс всех опередил», – сказал Орлов.
Источник: «Спорт-Экспресс»