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Орлов – о Соболеве: «Что он может дать? Пользы от него – 0»

Сегодня, 13:17
12

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева со «Спартаком» (1:2). Игрок вышел на замену на 78-й минуте.

«Игру Соболева комментировать по-прежнему сложно. Ну а что он может дать? Пользы от него – 0. Зависимый футболист.

У «Зенита» было мало подходов, мало моментов. Но в то же время вспомните, какой реальный шанс упустил в дебюте встречи Зделар. Позиция отличная, до ворот восемь метров. А он, видимо, закрыл глаза и запулил мяч в небо. Ну ты уж сосредоточься, накажи соперника за такую ошибку! Не хватило мастерства», – сказал Орлов.

  • У Соболева 0+0 в 14 матчах за «Зенит» в РПЛ.
  • Он перешел в петербургский клуб летом 2024 года из «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
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Комментарии (12)
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партизан84
1742207481
Прикинь, а за него ещё и заплатили. Да и ЗП я думаю норм. Может стоит задуматься о том, что когда берёшь игрока, который бросает клуб ради денег и гарантии титула, то есть риск?
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R_a_i_n
1742208883
Пользы много от Соболева. Ооочень много.
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alefreddy
1742209282
физрук его очень хотел получить и вот она радость
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FWSPM
1742210728
как ничего не дает? а кто начал победную комбинацию Спартака?
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BRO_football
1742210815
Польза от Соболева имеется, только вот не для Зенита, а для их соперников.
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шахта Заполярная
1742212480
Руки прочь от голубого дельфина. Мало платите жлобы, дельфин за такие подачки даже плавать не будет, не говоря уже что бы нырять. Поднять зряплату в два, а лучше в три раза. Вот тогда посмотрите.......
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Фердя
1742212736
Саня бережно хранит эмблему Спартака, он разведчик в стане врага! Он терминатор!
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Павелий
1742213538
Вся страна о комментаторе Орлове: "Что ещё он может дать? От его бреда и подлизывания Миллеру пользы 0."
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Борис34684
1742214070
Скоро в Зените будут искать виновного в покупке дельфина.
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рылы
1742214219
хрюканы, подъехала статистика! я посчитал! итак, для первого гола в рпл потребовалось: 1. угальда - почти 900 минут 2. гуарирапа - 526 минут 3. дельфинарий - пока провёл на поле всего-лишь жалкие 440 минут. но здесь очень любят писать, что у него 0+0 в 14(!) матчах. то есть, выход на 15 минут вчера ему засчитывают как целый матч. чтобы заголовок был погромче. всё для тарасофских) а потом читаешь такие новости, и чёт всем насрать. но не на дельфина, конечно же: https://bombardir.ru/news/740021
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