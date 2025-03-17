Орлов – о Соболеве: «Что он может дать? Пользы от него – 0»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева со «Спартаком» (1:2). Игрок вышел на замену на 78-й минуте.

«Игру Соболева комментировать по-прежнему сложно. Ну а что он может дать? Пользы от него – 0. Зависимый футболист.

У «Зенита» было мало подходов, мало моментов. Но в то же время вспомните, какой реальный шанс упустил в дебюте встречи Зделар. Позиция отличная, до ворот восемь метров. А он, видимо, закрыл глаза и запулил мяч в небо. Ну ты уж сосредоточься, накажи соперника за такую ошибку! Не хватило мастерства», – сказал Орлов.