Мостовой сказал, из-за кого «Зенит» проиграл «Спартаку»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился наблюдениями от просмотра матча «Спартак» – «Зенит».

«Думал, будет ничья. Споры по поводу второго гола Мартинса ещe будут. Во втором тайме игра раскрылась, но когда-то «Спартаку» должно было повезти. Мартинс только своей фактурой лучше многих игроков, он в хорошей физической форме.

Объективно игра была равная, но первый тайм был скучноват. У «Зенита» выпали некоторые игроки, потеря Вендела стала существенной и ключевой», – сообщил Мостовой.