Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой сказал, из-за кого «Зенит» проиграл «Спартаку»

17 марта 2025, 13:05
23

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился наблюдениями от просмотра матча «Спартак» – «Зенит».

«Думал, будет ничья. Споры по поводу второго гола Мартинса ещe будут. Во втором тайме игра раскрылась, но когда-то «Спартаку» должно было повезти. Мартинс только своей фактурой лучше многих игроков, он в хорошей физической форме.

Объективно игра была равная, но первый тайм был скучноват. У «Зенита» выпали некоторые игроки, потеря Вендела стала существенной и ключевой», – сообщил Мостовой.

  • «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 благодаря дублю Кристофера Мартинса.
  • Вендел пропустил матч из-за удаления в игре с «Факелом».

Еще по теме:
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов 6
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке» 5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова 1
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Александр
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1742206294
в Спартаке тоже отбывал дисквалификацию Дуарте, только красно-белые за счёт самоотдачи, работоспособности и громадного желания победить смогли компенсировать его отсутствие, а бом.жи - пережить потерю Вендела не смогли... за всю игру бом.жи ударили по воротам Максименко всего 3 раза (2 в створ), очень показательные цифры статистики...
Ответить
dolf666
1742206570
Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился, забыл он добавить
Ответить
FFR
1742206762
Мостовой знает, что говорит. Он же давно говорил, что уберите Абаскаля.))
Ответить
SLADE2019
1742206805
Интересно, каким образом, ему первый тайм скучноватым показался? Послушать многих экспертов и болел Зенита, так Вендел игрок уровня, ну не знаю Де Брюйне, как минимум. Хватит уже на него поправки делать. Тем более, его никто не травмировал, во всем сам виноват.
Ответить
anatolich72
1742206880
Короче виноват Спартак
Ответить
BRO_football
1742207661
Тратят десятки миллионов евро на разных бразильцев, а в итоге вся команда всё равно только на одном Венделе держится! Позор Семаку! Ротация никакая!
Ответить
ivany4
1742208310
Судя по оценкам "эксперта", и не одного, в следующем сезоне будем хоронить сбг. Ведь Вендела уже продали, а денежки потратили.))
Ответить
шахта Заполярная
1742208348
Спартак совсем обнаглел, взял и зинке вставил, тем поставил великих экспертов в неудобную позу. Теперь надо как то отмазываться
Ответить
Павелий
1742213651
Как это равная игра? У Зенита за многие годы один из худших показателей по ударам в створ.
Ответить
Anton1969
1742215453
Мои поздравления с заслуженной победой!!! Так бы всегда играли!!!
Ответить
Главные новости
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
2
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
5
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
Все новости
Все новости
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
3
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
25
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
7
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
24
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
2
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
13
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+