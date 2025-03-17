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Глушаков прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Сегодня, 12:49
1

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги матча с «Зенитом».

«Никто не хотел раскрываться. Это был матч за шесть очков, такое противостояние! Думаю, здесь большую роль сыграли полные трибуны. Некоторые футболисты долгие годы вообще не видели такого. Всe было закрыто, и сейчас впервые собрался полный стадион. «Спартак» понимал, что нельзя терять очки с «Зенитом», тем более при такой аудитории. Желания было много.

Игра была плотная, без особенных моментов. Кто допустил ошибки, тот и проиграл. Где-то и Максименко хорошо выручал. Мартинс сыграл очень хорошо, он сейчас забивает, на ходу и чувствует уверенность. Видно его желание и стремление. У Кристофера есть хорошие качества: выход из обороны в атаку, скорость – настоящий бокс-ту-бокс», – сказал Глушаков.

  • «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс.
  • Московская команда набрала 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 очка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушаков Денис
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Комментарии (1)
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alefreddy
1742208707
и это правильно
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