Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

КДК РФС накажет «Спартак» по итогам матча с «Зенитом»

Сегодня, 11:41
31

«Спартак» будет наказан из-за поведения болельщиков на матче с «Зенитом». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия – две дымовые шашки, а также бросили на прилегающие к полю территории посторонний предмет – пластиковый стаканчик. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Это седьмое нарушение в сезоне», – сказал Григорьянц.

  • «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс.
  • Московская команда набрала 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 очка.

Еще по теме:
«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком» 11
Орлов похвалил полузащитника «Спартака»: «На его фоне Барриос был бледной тенью» 7
Игрок «Спартака» пообщался с критиковавшим его Радимовым после матча с «Зенитом» 9
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Григорьянц Артур
Рекомендуем
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алексей-Даньшов-google
1742204217
А причём тут болельщики, службу безопасности нужно наказывать, это явно их косяк... Вопросы должны возникнуть именно к ним
Ответить
rash1959
1742204494
А что, кдк это только этот армядос? возомнил из себя царицу, может другие переобуются и не накажут Спартак.
Ответить
Интерес
1742204728
Наказать переводом в ФНЛ.
Ответить
Мордаванин
1742204816
запоздало по сусалам какпосмели русскую барселону наказывать?)
Ответить
рылы
1742206848
за неосторожно брошенный пластиковый стаканчик в нашей стране, как известно, 2 года дают. хряк, который его бросил - ему, видимо, нечего терять в этой жизни (сарказм, есличо)
Ответить
alefreddy
1742208962
да и стаканчик ветром прибило-все разглядел.Возьми отпечатки с него у болотных
Ответить
шахта Заполярная
1742210865
Хоть так кинуть ложку овна в бочку меда.
Ответить
Спартачище
1742211153
Пластиковый стаканчик так оскорбил бамжей Они привыкли из мусорок их доставать, а тут просто выкинули
Ответить
VVM1964
1742211218
Чего только не сделаешь от досады !!!...
Ответить
Good_win
1742213189
как бы господа без регистрации ни старались, а все и так знают, что они - реальный позор.... кстати, за синоним их наименования, означающий отсутствие регистрации, тут теперь банят))) видать, местные админы у них на зарплате, ну, или им просто приказали )))) даже слово б.о.м.ж слитно нельзя написать - звездочками запикивают))) но шила в мешке не утаить....)))
Ответить
Главные новости
«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»
15:15
11
Дзюба будет капитаном сборной России в игре с Гренадой
15:07
2
ВидеоГуарирапа высказался о дебютном голе за ЦСКА с передачи Акинфеева
14:50
Орлов похвалил полузащитника «Спартака»: «На его фоне Барриос был бледной тенью»
14:14
7
Дюков отреагировал на новость о повышении зарплаты Карпина
14:00
ВидеоИгрок «Спартака» пообщался с критиковавшим его Радимовым после матча с «Зенитом»
13:27
9
Мостовой сказал, из-за кого «Зенит» проиграл «Спартаку»
13:05
21
Глушаков прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
12:49
1
Медведев высказался о работе Семака после поражения от «Спартака»
12:30
19
Трагедия 2002: как «Байер» упустил тройную корону и стал «Неверкузеном»
12:30
1
Все новости
Все новости
СпецпроектКто забил больше – Угальде или Кордоба? Тест о первой части сезона РПЛ!
3
ВидеоИгрок «Спартака» пообщался с критиковавшим его Радимовым после матча с «Зенитом»
13:27
8
Орлов – о Соболеве: «Что он может дать? Пользы от него – 0»
13:17
11
Мостовой сказал, из-за кого «Зенит» проиграл «Спартаку»
13:05
21
Глушаков прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
12:49
1
Каррера сравнил нынешний «Спартак» с тем, который выиграл РПЛ в 2017-м
12:42
1
Медведев высказался о работе Семака после поражения от «Спартака»
12:30
19
Юран оценил шансы «Спартака» на чемпионство
12:21
6
В «Зените» назвали три причины, по которым команда проиграла «Спартаку»
12:17
20
Генич высказался о победе «Спартака» над «Зенитом»
11:56
4
КДК РФС накажет «Спартак» по итогам матча с «Зенитом»
11:41
31
Орлов раскритиковал игрока «Зенита» после матча со «Спартаком»
11:20
15
Эмоции Барко после победы «Спартака» над «Зенитом»
11:13
5
ВидеоДзюба прибыл в расположение сборной России
11:06
4
Луис Энрике прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
10:50
4
Названа популярная певица, которая выступит перед матчем России с Гренадой
10:35
ФотоМартинс после дубля «Зениту» надел футболку с легендарной надписью Титова
10:22
15
Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Зенитом»
10:16
4
Черданцев одним словом охарактеризовал Станковича после победы над «Зенитом»
10:13
15
Реакция Губерниева на победу «Спартака» над «Зенитом»
10:08
7
Смородская: «По-прежнему не держу Станковича за тренера»
09:17
26
Черчесов назвал игрока, который подвел «Зенит» со «Спартаком»: «Не знаю, как это объяснить»
01:20
31
ВидеоЖурналист пытался спровоцировать Станковича вопросом про Соболева – тренер ответил
00:14
18
ФотоСуперкомпьютер рассчитал шансы «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 23:41
25
Бывший арбитр ФИФА – о руке Эраковича: «По‑футбольному это пенальти»
Вчера, 23:32
26
Эмоции Мартинса от дубля в ворота «Зенита» за «Спартак»
Вчера, 23:23
5
Фото«Спартак» показал фото из раздевалки после матча с «Зенитом»
Вчера, 23:18
12
Реакция Черчесова на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:00
2
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 