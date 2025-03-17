КДК РФС накажет «Спартак» по итогам матча с «Зенитом»

«Спартак» будет наказан из-за поведения болельщиков на матче с «Зенитом». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия – две дымовые шашки, а также бросили на прилегающие к полю территории посторонний предмет – пластиковый стаканчик. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Это седьмое нарушение в сезоне», – сказал Григорьянц.
- «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Победный гол на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс.
- Московская команда набрала 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 очка.
Источник: «Чемпионат»