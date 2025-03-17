КДК РФС накажет «Спартак» по итогам матча с «Зенитом»

«Спартак» будет наказан из-за поведения болельщиков на матче с «Зенитом». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия – две дымовые шашки, а также бросили на прилегающие к полю территории посторонний предмет – пластиковый стаканчик. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Это седьмое нарушение в сезоне», – сказал Григорьянц.