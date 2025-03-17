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  • Орлов раскритиковал игрока «Зенита» после матча со «Спартаком»

Орлов раскритиковал игрока «Зенита» после матча со «Спартаком»

Сегодня, 11:20
15

Комментатор Геннадий Орлов поделился наблюдениями от просмотра матча «Спартак» – «Зенит» в 21-м туре РПЛ. Он отметил плохую игру нападающего петербуржцев Максима Глушенкова.

«Результат закономерен. «Спартак», конечно, был лучше. В первом тайме красно-белые за счет давления, прессинга просто подавили гостей!

Я поражен со знаком минус игрой Глушенкова... Ну что он сегодня показал? Его замена напрашивалась. Глушенков, Кассьерра и Барриос сыграли ниже всего, что только может быть... И оправданий никаких нет!

Глушенков должен был смещаться направо и помогать Луису Энрике, который, к слову, показал, как надо забивать, и Мантуану, связывать их.

Ведь почему Мантуан в эпизоде с голом начал двигаться поперек поля и в итоге мяч потерял? Потому что все закрыты были, стояли! Глушенков себя вообще не предлагал. Как так? Оказался просто не готов к важнейшему матчу. Никой пользы от него «Зенит» сегодня не получил. А ведь на него рассчитывают как на одного из ключевых игроков, как на лидера... А что в итоге? Максиму надо серьезно задуматься, что-то внутри себя поменять. Пока у него амбиций больше, чем мастерства. Это надо исправлять!» – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
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Комментарии (15)
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Taps
1742201194
Либераст Семак кончается. Вялая немотивированная команда, играть не хочет.
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Хулиганин
1742202083
Кто-то всерьез думал, что этот вечный дезертир-самострел будет играть. Контракт подписан. Жизнь удалась. Когда продадите его, на следующий день во всех интернетах страны. Его притесняли, тренер - физрук, партнеры - фуфло. Один он Д`Артаньян.
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anatolich72
1742202099
Есть рецепт:увеличить зарплату соболю и максиме в два раза.
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ziborock
1742202323
Спартак не зря избавился от Глушенкова из-за его токсичности, результат налицо!
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NewLife
1742202778
Отдайте ему уже его женские шмотки и поставьте ящик пива, а то он продолжит итальянскую забастовку)))
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ScarlettOgusania
1742205381
Глушенкова вчера буквально "съел" Наиль Умяров, который пучеглазому ни вздохнуть, ни пёрнуть не давал... Наиль вчера провёл просто блистательный матч, перекусывая все атаки бом.жей в самом их зародыше, постоянно оказываясь в самых нужных точках поля...
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рылы
1742206610
тарасофские уже вовсю провели экспертизу вместе с орловым, забывая, что глушенков выстрелил на позиции правого в атаке. а сейчас там энрике. соответственно, глушенкова сместили в центр - но там у него получается хуже. а вчера ещё и сильно опускался вниз, частично выполняя функции вендела, ему не свойственные.
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Андрей-Чистый-yandex
1742208611
Глушенков и Соболев засланные казачки
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Спартачище
1742211372
Глубоко плевать на игрунов болотного ховноклупа Они вчера отбивались из последних сил, 2 удара в створ Посмешище
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шахта Заполярная
1742211930
Ну ведь предупреждали на счет глушенка, что он гнилой, каких поискать нужно. Контракт выбит, теперь поздно. У него теперь в перспективе женские шмотки и пиво
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