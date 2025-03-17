Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды над «Зенитом».

«Спартак» доминировал над «Зенитом». Эта победа подтверждает чемпионские амбиции клуба. Хорошо, что смогли в итоге забрать свой матч, потому что ничья была бы в пользу «Зенита».

Видно, что игроки красно-белых уважают своего тренера и играют в футбол с удовольствием. Этого чувства у них не было ни при Абаскале, ни при Тедеско. Сейчас в команде порядок и хорошая атмосфера, потому что оттуда убрали аферистов с бумажками тренеров», – сказал Мостовой.