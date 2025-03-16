Стало известно, на какой срок выбыл Захарян

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян пропустит около месяца из-за травмы. Об этом сообщил брат российского футболиста Давид.

«У Арсена рецидив, видимо, до конца не долечил – и вот снова. По прогнозам – 3-4 недели.

Нет ни слов, ни настроения что-то писать. Думаю, в этом сезоне он еще сыграет. Но главное – качественно и хорошо залечить травму, чтобы не было рецидивов и прочей ерунды» – написал Давид Захарян.