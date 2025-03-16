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Подробности новой травмы Захаряна в «Сосьедаде»

Сегодня, 11:28

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян получил новую травму.

Ранее сообщалось, что у российского футболиста возникли мышечные проблемы, из-за чего он не смог завершить тренировку.

«По результатам медицинского обследования было выявлено, что у Арсена случился рецидив травмы квадрицепса. Он выбыл на несколько недель», – сообщила пресс-служба «Сосьедада».

  • Захарян большую часть этого сезона пропустил из-за травм.
  • На его счету 4 матча, в которых он забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
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