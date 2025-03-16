Подробности новой травмы Захаряна в «Сосьедаде»

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян получил новую травму.

Ранее сообщалось, что у российского футболиста возникли мышечные проблемы, из-за чего он не смог завершить тренировку.

«По результатам медицинского обследования было выявлено, что у Арсена случился рецидив травмы квадрицепса. Он выбыл на несколько недель», – сообщила пресс-служба «Сосьедада».