Подробности новой травмы Захаряна в «Сосьедаде»

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян получил новую травму.
Ранее сообщалось, что у российского футболиста возникли мышечные проблемы, из-за чего он не смог завершить тренировку.
«По результатам медицинского обследования было выявлено, что у Арсена случился рецидив травмы квадрицепса. Он выбыл на несколько недель», – сообщила пресс-служба «Сосьедада».
- Захарян большую часть этого сезона пропустил из-за травм.
- На его счету 4 матча, в которых он забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник: «Матч ТВ»