«Спартак» не станет покупать форварда молодежной сборной Ирана

Нападающий «Малавана» 19-летний Реза Гандипур не перейдeт в «Спартак». Ранее сообщалось, что услуги форварда молодежной сборной Ирана были предложены красно-белым. Однако «Спартак» не заинтересовался игроком.
По данным Metaratings.ru, сумма потенциального трансфера Гандипура может составить до 1 миллиона евро, зарплата – до 450 тысяч евро в год. Официальные предложения по Гандипуру уже сделали ряд клубов второй восьмерки РПЛ. Представители игрока анализируют возможные варианты.
- Контракт Гандипура с «Малаваном» рассчитан до 30 июня 2025 года.
- В этом сезоне он провел за клуб 18 матчей, забил 5 голов, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»