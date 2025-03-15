«Спартак» не станет покупать форварда молодежной сборной Ирана

Нападающий «Малавана» 19-летний Реза Гандипур не перейдeт в «Спартак». Ранее сообщалось, что услуги форварда молодежной сборной Ирана были предложены красно-белым. Однако «Спартак» не заинтересовался игроком.

По данным Metaratings.ru, сумма потенциального трансфера Гандипура может составить до 1 миллиона евро, зарплата – до 450 тысяч евро в год. Официальные предложения по Гандипуру уже сделали ряд клубов второй восьмерки РПЛ. Представители игрока анализируют возможные варианты.