Генич – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Игра за три с половиной очка»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич напомнил, почему «Спартаку» и «Зениту» важно именно победить в 21-м туре РПЛ.

Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.

Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.

«Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

– В этом сезоне матч «Спартак» – «Зенит» интересен еще и прямой конкуренцией команд в турнирной таблице.

– Да, «Спартак» – «Зенит» – игра за три с половиной очка. При равенстве очков первый дополнительный показатель – игры друг с другом.

В Санкт-Петербурге случилась ничья. Если сейчас «Спартак» одержит победу, то при равенстве очков у них будет преимущество над «Зенитом».

Если победит «Зенит», тогда «Спартак» отваливается на шесть очков, и в оставшихся турах такое отыграть будет очень сложно. Плюс, у «Зенита» останется преимущество по личным встречам.

– Как может пройти это дерби двух столиц?

– Если стратегически смотреть на таблицу и календарь, ничья в Москве – неплохой результат. Может быть, «Зенит» сыграет в закрытой манере, лишит «Спартак» пространства. А обороняться петербуржцы умеют.

Плюс, сейчас у них хороший голкипер, умеющий вытянуть нужный результат. Игра со всех точек зрения чрезвычайно важная и интригующая.

Учитывая все то, что окружало этот матч, это вызывает особый интерес к встрече. Полный стадион! Думаю, мы все должны получить максимум удовольствия от просмотра этого матча.