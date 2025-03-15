Жирков выбрал главного фаворита чемпионской гонки РПЛ

Юрий Жирков высказался о борьбе за медали в чемпионате России-2024/25.

«В борьбе за чемпионство для меня фаворит – «Зенит».

Если говорить про «Краснодар», то они проиграли игру на кубок. «Краснодар» выглядит неуверенной и нестабильной командой. Думаю, в какой-то момент у них что-то надломится, и они все равно потеряют очки.

Мне кажется, «Зенит» более стабильный клуб со стабильными игроками.

Шансы «Спартака»? У «Спартака» за сезон бывает три раза, когда они могут стать чемпионами. То у них новый игрок придет, то еще что-то случится, то журналисты его припишут к чемпионству. Но они играют нестабильно», – заявил Жирков.